Sąd Okręgowy w Katowicach w Polsce postanowił tymczasowo aresztować posła KO Wojciecha Króla. Polityk został zatrzymany bezpośrednio na sali sądowej, informuje RMF24.

Podejrzenia w sprawie infrastruktury tramwajowej

Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwo i korupcję przy zamówieniach związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Według śledczych Król mógł otrzymywać korzyści majątkowe od dwóch przedsiębiorców. Jak się twierdzi, liczyli oni na jego znajomości z władzami i pomoc w rozwiązywaniu kwestii biznesowych.

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Stanowisko posła

Według Prokuratury Europejskiej wśród domniemanych korzyści, które mógł otrzymać Król, były wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na podróż zagraniczną.

Wojciech Król oświadczył, że nigdy nie był w Tajlandii, a samochód na wyjazd pożyczył od swojego przyjaciela. Według niego w tej podróży uczestniczyło kilka osób.

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