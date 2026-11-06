Китай одобрил закон для развития антарктических исследований и усиления регулирования деятельности страны на континенте. Об этом сообщает TimesLIVE со ссылкой на государственное агентство Xinhua.

Экологические требования для миссий

Закон обязывает участников китайской деятельности в Антарктике защищать животный и растительный мир, надлежащим образом обращаться с отходами и утилизировать их, предотвращать загрязнение моря, а также избегать или уменьшать негативное воздействие на антарктическую окружающую среду.

Разрешения на китайские научные исследования, туризм, судоходство и другие виды деятельности в Антарктике будут предоставляться при условии соблюдения экологических, связанных с безопасностью и других требований. Документ также должен поощрять научные исследования Китая и защищать безопасность национальной деятельности, активов и других интересов страны в Антарктике.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Присутствие Китая в полярном регионе

Китай, как и США, расширяет свое присутствие в Антарктике и Арктике для исследования полярных ресурсов. Китай уже два года имеет в Антарктике станцию атмосферного мониторинга, которая наблюдает за изменениями и поддерживает глобальный ответ на изменение климата.

Китай является стороной Договора об Антарктике, согласно которому континент определен как научный заповедник, открытый для исследований, а военная деятельность там запрещена. Страна также присоединилась к Протоколу об охране окружающей среды 1991 года, который запретил добычу полезных ископаемых и разведку нефти на 50 лет.

Читай нас в