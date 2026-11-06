Chiny zatwierdziły ustawę mającą rozwijać badania antarktyczne i wzmocnić regulacje dotyczące działalności kraju na kontynencie. Poinformował o tym TimesLIVE, powołując się na państwową agencję Xinhua.

Wymogi środowiskowe dla misji

Ustawa zobowiązuje uczestników chińskiej działalności w Antarktyce do ochrony świata zwierzęcego i roślinnego, właściwego postępowania z odpadami i ich utylizacji, zapobiegania zanieczyszczeniu mórz, a także unikania lub ograniczania negatywnego wpływu na środowisko Antarktyki.

Zezwolenia na chińskie badania naukowe, turystykę, żeglugę i inne rodzaje działalności w Antarktyce będą wydawane pod warunkiem spełnienia wymogów środowiskowych, bezpieczeństwa i innych. Dokument ma również wspierać chińskie badania naukowe oraz chronić bezpieczeństwo krajowej działalności, aktywów i innych interesów Chin w Antarktyce.

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Obecność Chin w regionie polarnym

Chiny, podobnie jak USA, rozszerzają swoją obecność w Antarktyce i Arktyce, aby badać zasoby polarne. Chiny od dwóch lat mają już w Antarktyce stację monitoringu atmosferycznego, która obserwuje zmiany i wspiera globalną odpowiedź na zmianę klimatu.

Chiny są stroną Traktatu Antarktycznego, zgodnie z którym kontynent określono jako rezerwat naukowy otwarty dla badań, a działalność wojskowa jest tam zakazana. Kraj przystąpił również do Protokołu o ochronie środowiska z 1991 roku, który zakazał wydobycia surowców mineralnych i poszukiwań ropy naftowej na 50 lat.

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