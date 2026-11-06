Служба изменения климата Copernicus прогнозирует, что 2026 год, скорее всего, станет вторым самым жарким за всю историю наблюдений. В то же время, по оценке мониторинговой службы ЕС, существует 20-процентная вероятность того, что этот год сравняется с 2024 годом или превзойдет его как самый теплый за все время измерений, сообщает Dawn.

Превышение отметки 1,5°C

Copernicus заявила, что средняя глобальная температура в 2026 году почти наверняка превысит доиндустриальный уровень на 1,5°C. Ожидается, что средний показатель за четыре года — с 2023 по 2026 год — также будет выше 1,5°C. Именно такого ограничения потепления страны стремились достичь в рамках Парижского климатического соглашения 2015 года, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата.

Октябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений: средняя температура приземного воздуха в мире была на 1,75°C выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов. Это был третий месяц подряд, когда показатель превышал 1,5°C.

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Влияние Эль-Ниньо

Стратегический руководитель по вопросам климата Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманта Берджесс отметила, что октябрь продолжил период исключительного глобального тепла, включая рекордные температуры поверхности океана. По ее словам, чрезвычайно сильное Эль-Ниньо добавляет тепла к климату, уже нагретому деятельностью человека.

Эль-Ниньо — теплая фаза естественного климатического цикла, которая временно повышает температуру морской воды в тропической части Тихого океана. Это явление может изменять погодные условия, усиливать риски засух и наводнений и обострять вызванное человеком глобальное потепление. Синоптики ожидают, что нынешнее Эль-Ниньо достигнет пика позже в этом году и может способствовать тому, что 2027 год станет самым теплым за всю историю наблюдений.

Новый бюллетень опубликовали в преддверии двухнедельного климатического саммита ООН COP31 в Турции. Он состоится после года, отмеченного смертоносными наводнениями в Непале, сильной жарой в Европе и масштабными лесными пожарами в Индонезии.

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