哥白尼气候变化服务局预测，2026年最有可能成为有记录以来第二热的一年。同时，据欧盟监测服务机构评估，今年有20%的可能性将追平或超过2024年，成为有测量记录以来最暖的一年，Dawn报道。

超过1.5°C阈值

哥白尼表示，2026年全球平均气温几乎肯定将比前工业化水平高出1.5°C。预计从2023年至2026年的四年平均值也将高于1.5°C。这正是各国在2015年《巴黎气候协定》中力求实现的升温限制，以避免气候变化最严重的后果。

10月成为有记录以来最热的10月：全球平均近地表气温比1850年至1900年的前工业化水平高出1.75°C。这是该指标连续第三个月超过1.5°C。

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厄尔尼诺的影响

欧洲中期天气预报中心气候战略负责人萨曼莎·伯吉斯指出，10月延续了全球异常温暖时期，其中包括创纪录的海洋表面温度。她表示，异常强烈的厄尔尼诺正在为已经因人类活动而变暖的气候增加热量。

厄尔尼诺是自然气候循环的暖相，会暂时提高热带太平洋海水温度。这一现象可能改变天气模式，增加干旱和洪水风险，并加剧人为导致的全球变暖。预报员预计，当前的厄尔尼诺将在今年晚些时候达到峰值，并可能促使2027年成为有记录以来最暖的一年。

这份新公报在土耳其举行的为期两周的联合国COP31气候峰会前发布。该峰会将在经历了尼泊尔致命洪水、欧洲严重高温和印度尼西亚大规模森林火灾的一年后举行。

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