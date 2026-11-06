Usługa Copernicus ds. Zmiany Klimatu prognozuje, że 2026 rok najprawdopodobniej będzie drugim najgorętszym rokiem w historii pomiarów. Jednocześnie, według unijnej służby monitorującej, istnieje 20-procentowe prawdopodobieństwo, że ten rok zrówna się z 2024 rokiem lub go przewyższy jako najcieplejszy w historii pomiarów, informuje Dawn.

Przekroczenie progu 1,5°C

Copernicus oświadczył, że średnia globalna temperatura w 2026 roku niemal na pewno przekroczy poziom przedindustrialny o 1,5°C. Oczekuje się również, że średnia z czterech lat — od 2023 do 2026 roku — będzie wyższa niż 1,5°C. Taki limit ocieplenia państwa starały się osiągnąć w ramach paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku, aby uniknąć najgorszych skutków zmiany klimatu.

Październik był najcieplejszy w historii pomiarów: średnia temperatura powietrza przy powierzchni ziemi na świecie była o 1,75°C wyższa od poziomu przedindustrialnego z lat 1850–1900. Był to trzeci miesiąc z rzędu, w którym wskaźnik przekroczył 1,5°C.

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Wpływ El Niño

Strategiczna dyrektorka ds. klimatu w Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych Samantha Burgess zaznaczyła, że październik przedłużył okres wyjątkowego globalnego ciepła, w tym rekordowych temperatur powierzchni oceanów. Według niej wyjątkowo silne El Niño dodaje ciepła do klimatu już ogrzanego działalnością człowieka.

El Niño to ciepła faza naturalnego cyklu klimatycznego, która tymczasowo podnosi temperaturę wody morskiej w tropikalnej części Oceanu Spokojnego. Zjawisko to może zmieniać wzorce pogodowe, zwiększać ryzyko susz i powodzi oraz nasilać spowodowane przez człowieka globalne ocieplenie. Synoptycy oczekują, że obecne El Niño osiągnie szczyt później w tym roku i może przyczynić się do tego, że 2027 rok będzie najcieplejszym w historii pomiarów.

Nowy biuletyn opublikowano przed dwutygodniowym szczytem klimatycznym ONZ COP31 w Turcji. Odbędzie się on po roku naznaczonym śmiertelnymi powodziami w Nepalu, silnymi upałami w Europie i rozległymi pożarami lasów w Indonezji.

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