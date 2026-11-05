Część młodzieży w townshipach Kapsztadu nie głosuje z powodu problemów z usługami — TimesLIVE
W Kapsztadzie w RPA część młodych mieszkańców townshipów nie przyszła głosować podczas wyborów lokalnych. Wyjaśniali to niezadowoleniem z poziomu usług i bezrobociem, podczas gdy na przedmieściach miasta utworzyły się kolejki wyborców, informuje TimesLIVE.
Przyczyny nieuczestniczenia
Wydanie wiąże nieuczestniczenie części młodzieży z ich skargami na usługi i brakiem pracy. Chodzi konkretnie o młodych ludzi w townshipach Kapsztadu, a nie o wszystkich wyborców w mieście.
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Różna aktywność dzielnic
TimesLIVE opisał sytuację w dniu głosowania jako spokojniejszą w townshipach, a jednocześnie poinformował o kolejkach na przedmieściach. Materiał zwraca uwagę na różnicę w aktywności wyborczej między tymi obszarami.
Na zdjęciu do publikacji 78-letnia Bongiwe Jack podkreśliła, że młodzi ludzie powinni korzystać ze swojego prawa do głosowania. Jej zdaniem młodzież powinna realizować to prawo w wyborach.