Żołnierz Korpusu Piechoty Morskiej USA zginął 3 listopada podczas incydentu szkoleniowego w bazie Camp Schwab na Okinawie w Japonii. Poinformowała o tym 3. Dywizja Piechoty Morskiej USA.

Śledztwo w sprawie incydentu

Amerykańskie wojsko rozpoczęło dochodzenie w sprawie okoliczności śmierci. Jak informuje Jerusalem Post, 3. Dywizja Piechoty Morskiej nie ujawniła, jakie dokładnie szkolenie prowadzono w bazie ani co było przyczyną śmierci żołnierza.

Rzecznik III Morskich Sił Ekspedycyjnych USA, porucznik Tyler Thomas, nie sprecyzował, czy wojskowy zmarł na miejscu zdarzenia, czy został przewieziony do szpitala. Nie poinformował również, czy w wyniku incydentu byli inni poszkodowani.

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Tożsamość zmarłego nie została ujawniona

Oczekuje się, że nazwisko żołnierza nie zostanie podane do wiadomości publicznej przed upływem 24 godzin od powiadomienia jego rodziny. Wojsko potwierdziło jedynie, że incydent miał miejsce na terenie Camp Schwab.

Okinawa jest miejscem stacjonowania większości z około 18 tysięcy amerykańskich marines rozmieszczonych w Japonii. III Morskie Siły Ekspedycyjne USA, bazujące w Japonii, uczestniczą w ćwiczeniach w regionie Indo-Pacyfiku, w tym wcześniej w tym roku prowadziły szkolenia na Guamie.

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