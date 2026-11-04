Sąd apelacyjny w Seulu w Korei Południowej utrzymał wyrok wobec byłego prezydenta Yuna Suk Yeola — 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu — w sprawie rozpowszechniania fałszywych informacji podczas kampanii wyborczej. Jak informuje The Hindu, decyzję wydano 4 listopada 2026 roku.

Sąd utrzymał wyrok

Sąd podtrzymał ustalenie sądu niższej instancji, że Yun naruszył prawo wyborcze, składając fałszywe oświadczenia podczas kampanii. W szczególności sprawa dotyczy fałszywych informacji o jego związkach z szamanem.

Podczas transmitowanego w telewizji ogłoszenia decyzji w Wysokim Sądzie w Seulu sędzia przewodniczący oświadczył, że oskarżony powinien był przekazywać wyborcom dokładne informacje, aby mogli podjąć decyzję, jednak rozpowszechniał dezinformację. Sędzia zaznaczył również, że od etapu śledztwa do procesu Yun konsekwentnie uciekał się do wymówek.

Yun Suk Yeol nie okazał emocji, gdy sąd ogłosił oddalenie jego apelacji. Jego prawnicy nazwali decyzję niesprawiedliwą, oświadczyli, że sąd niewystarczająco uwzględnił kontekst, i poinformowali o zamiarze zwrócenia się do Sądu Najwyższego.

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Możliwe konsekwencje dla partii

Jeśli Sąd Najwyższy Korei Południowej utrzyma wyrok w mocy, Partia Władzy Ludowej, była partia Yuna, może zostać zmuszona do zwrotu Narodowej Komisji Wyborczej 39,7 mld wonów, czyli około 29,6 mln dolarów. Według komisji wyborczej kwota ta stanowi około jednej trzeciej aktywów partii.

Ustawodawstwo Korei Południowej przewiduje zwrot partiom wydatków na kampanię, jeśli ich kandydaci uzyskali co najmniej 15% głosów. Jednocześnie kara pozbawienia wolności lub grzywna od 1 mln wonów za wykroczenie wyborcze prowadzi do unieważnienia wyniku kandydata i obowiązku zwrotu środków przez partię. Decyzja może również doprowadzić do unieważnienia zwycięstwa Yuna w wyborach prezydenckich w 2022 roku.

W grudniu 2024 roku Yun ogłosił stan wojenny i nakazał wojsku zamknąć parlament, jednak posłowie, wbrew działaniom wojska, zagłosowali za uchyleniem dekretu. Następnie został postawiony w stan oskarżenia i usunięty z urzędu; później skazano go na dożywotnie pozbawienie wolności za bunt.

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