韩国首尔一家上诉法院维持了对前总统尹锡悦的判决——因在竞选期间传播虚假信息被判处18个月缓刑。《印度教徒报》报道，该裁决于2026年11月4日作出。

法院维持判决

法院确认了下级法院的结论，即尹锡悦在竞选期间作出虚假陈述，违反了选举法。具体而言，该案涉及有关他与一名萨满关系的虚假信息。

在首尔高等法院电视直播宣读裁决期间，审判长表示，被告本应向选民提供准确的信息以作出决定，但却散布了虚假信息。法官还指出，从调查阶段到庭审阶段，尹锡悦一直在为自己辩解。

当法院宣布驳回其上诉时，尹锡悦没有表现出任何情绪。他的律师称该裁决不公平，表示法院没有充分考虑背景情况，并称将向最高法院提出上诉。

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对该党的可能后果

如果韩国最高法院维持该判决，尹锡悦的前所属政党国民力量党可能被迫向国家选举委员会返还397亿韩元，约合2960万美元。据选举委员会称，这一数额约占该党资产的三分之一。

韩国法律规定，如果政党的候选人获得至少15%的选票，政党可获得竞选支出补偿。同时，因选举违法行为被判处监禁或处以100万韩元及以上罚款，将导致候选人的选举结果被取消，政党也有义务返还资金。该裁决还可能导致尹锡悦在2022年总统选举中的胜利被取消。

2024年12月，尹锡悦宣布戒严并命令军方关闭议会，但议员们不顾军方行动，投票废除了该法令。此后，他遭到弹劾并被免职；随后，他因叛乱被判处无期徒刑。

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