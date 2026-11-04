В Саудовской Аравии Коалиция по восстановлению законности в Йемене заявила о перехвате и уничтожении трех беспилотников. По ее данным, один из них уничтожили в Южном регионе страны, еще по одному — в Восточном регионе и регионе Мекка.

Заявление представителя коалиции

Официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики сообщил, что беспилотник, запущенный в направлении Южного региона, был перехвачен и уничтожен. Он заявил, что аппарат запустила группировка хуситов, которую представитель коалиции назвал террористической.

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Предупреждение для Эр-Рияда

Саудовская гражданская оборона утром 4 ноября также сообщила, что угроза для региона Эр-Рияд миновала. Перед этим в рамках стандартных процедур оповещения об опасности была активирована система раннего экстренного предупреждения.

О перехвате трех дронов сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на заявления представителя коалиции и саудовской гражданской обороны.

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