Ученые призвали власти Эквадора усилить борьбу с незаконным вывозом морских игуан с Галапагосских островов. Авторы письма, опубликованного в журнале Science, предлагают проверить системы обнаружения контрабанды в аэропортах, усилить контроль за их работой и ликвидировать сети незаконной торговли, сообщает Mongabay.

В августе эквадорские власти задержали в аэропорту Кито россиянку, которая пыталась вывезти в Исландию 32 живые морские игуаны. Животных связали и поместили в восемь пластиковых контейнеров. Обезвоженных ящериц передали в природоохранный центр в провинции Пичинча, а примерно через месяц 24 выжившие игуаны выпустили на Галапагосских островах, откуда их, вероятно, похитили.

В мае также задержали трех граждан Таиланда с 12 молодыми морскими игуанами, предназначенными для азиатских рынков. Всего с начала года власти конфисковали почти 50 таких животных.

Торговля несмотря на запрет

Морская игуана Amblyrhynchus cristatus является видом, находящимся под угрозой, и единственной в мире ящерицей, которая плавает в океане и питается морскими водорослями. Науке известно около 11 ее подвидов. Законодательство Эквадора запрещает изымать любых диких животных с Галапагосских островов.

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В 2025 году морских игуан внесли в Приложение I Конвенции CITES, которое запрещает их международную коммерческую торговлю. В то же время коллекционеры в Европе и Азии продолжают искать этих животных в качестве экзотических домашних питомцев.

Лазейки в международных правилах

Исследования легальной международной торговли, на которые ссылаются природоохранники, вызвали сомнения относительно происхождения галапагосских наземных и морских игуан, продаваемых за рубежом как выращенные в неволе. Эквадор не декларировал экспорт живых эндемичных игуан, однако Швейцария, Уганда, Мали и Япония выдавали разрешения CITES на экспорт отдельных животных с отметкой о разведении в неволе.

Ученые и природоохранники призывают страны-участницы CITES уточнить правила, чтобы исключить легализацию потомства животных, незаконно изъятых из природы. По оценке авторов письма, контрабандисты могут привлекать местных мелких рыбаков, чьи доходы сокращаются из-за бедности, уменьшения рыбных запасов и давления наркокартелей.

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