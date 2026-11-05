Организаторы Royal International Air Tattoo (RIAT) объявили о постоянном переносе военного авиашоу с базы RAF Fairford в графстве Глостершир на MOD Boscombe Down в графстве Уилтшир, Великобритания. Мероприятие проводилось на RAF Fairford на протяжении четырех десятилетий, сообщает Defense News.

Отмена шоу в 2026 году

В конце мая организаторы отменили авиашоу 2026 года после консультаций с Королевскими ВВС и ВВС США. Тогда они объяснили это решение неопределенностью относительно доступа к RAF Fairford из-за участия базы в войне в Иране.

Во время операции Epic Fury на RAF Fairford базировались 12 американских бомбардировщиков B-1B Lancer, которые использовались для ударов по иранским ракетным объектам, атаковавшим суда в Ормузском проливе. После предполагаемого террористического заговора против базы США вывели оттуда все бомбардировщики и вернули их в места постоянного базирования.

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Предполагаемый заговор и новая площадка

Британские чиновники заявили о «весомых признаках» причастности Ирана к предполагаемому заговору в конце сентября, направленному против RAF Fairford. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг эти обвинения в социальных сетях. Первоначально были задержаны пять мужчин, которых позднее освободили под залог; двоих из них повторно арестовали и предъявили обвинения по Закону Великобритании о национальной безопасности.

Организаторы не назвали этот заговор причиной переезда, однако охарактеризовали его как необходимый для долгосрочного будущего RIAT. Исполнительный директор RAF Charitable Trust Гэвин Гейджер заявил, что решение должно обеспечить будущее авиашоу и его благотворительное влияние. RIAT обычно посещают более 150 тысяч зрителей. Первое мероприятие на MOD Boscombe Down запланировано на 16–18 июля.

MOD Boscombe Down — британский военный аэродром, используемый для испытаний и оценки самолетов. Там базируются две авиационные эскадрильи и шесть подразделений.

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