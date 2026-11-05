Organizatorzy Royal International Air Tattoo (RIAT) ogłosili stałe przeniesienie wojskowych pokazów lotniczych z bazy RAF Fairford w Gloucestershire do MOD Boscombe Down w Wiltshire w Wielkiej Brytanii. Wydarzenie odbywało się w RAF Fairford przez cztery dekady, informuje Defense News.

Odwołanie pokazów w 2026 roku

Pod koniec maja organizatorzy odwołali pokazy lotnicze w 2026 roku po konsultacjach z Królewskimi Siłami Powietrznymi i Siłami Powietrznymi USA. Wyjaśnili wówczas tę decyzję niepewnością co do dostępu do RAF Fairford z powodu zaangażowania bazy w wojnę w Iranie.

W trakcie operacji Epic Fury w RAF Fairford stacjonowało 12 amerykańskich bombowców B-1B Lancer, wykorzystywanych do uderzeń na irańskie obiekty rakietowe, które atakowały statki w Cieśninie Ormuz. Po podejrzeniu spisku terrorystycznego przeciwko bazie USA wycofały stamtąd wszystkie bombowce i odesłały je do miejsc stałego bazowania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podejrzewany spisek i nowa lokalizacja

Brytyjscy urzędnicy oświadczyli, że istnieją „mocne przesłanki” wskazujące na udział Iranu w podejrzewanym spisku z końca września, wymierzonym w RAF Fairford. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi zaprzeczył tym oskarżeniom w mediach społecznościowych. Początkowo zatrzymano pięciu mężczyzn, których później zwolniono za kaucją; dwóch z nich ponownie aresztowano i postawiono im zarzuty na podstawie brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

Organizatorzy nie wskazali tego spisku jako przyczyny przenosin, lecz określili je jako konieczne dla długoterminowej przyszłości RIAT. Dyrektor wykonawczy RAF Charitable Trust Gavin Gager oświadczył, że decyzja ma zapewnić przyszłość pokazów lotniczych i ich dobroczynny wpływ. RIAT zazwyczaj odwiedza ponad 150 tys. widzów. Pierwsze wydarzenie w MOD Boscombe Down zaplanowano na 16–18 lipca.

MOD Boscombe Down jest brytyjskim wojskowym lotniskiem wykorzystywanym do testowania i oceny samolotów. Stacjonują tam dwie eskadry lotnicze i sześć jednostek.

Czytaj nas na