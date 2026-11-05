«Бенфика» вышла вперед уже на шестой минуте матча Лиги Европы против «Леха» из Познани на стадионе «Эштадиу да Луш». Это был десятый мяч, пропущенный познанским клубом в нынешнем розыгрыше турнира, сообщает Interia Sport.

Потеря мяча в центре поля

Атака хозяев началась после того, как Агнеро потерял мяч в центральной зоне. Мяч достался Андреасу Шельдерупу, который вошел в штрафную площадь и отдал передачу вдоль ворот. Защитник «Леха» Матеуш Скшипчак немного изменил траекторию мяча, а вратарь Матеуш Лис отбил его левой рукой перед собой.

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Мяч оказался у Рафы Силвы. Первый удар футболиста «Бенфики» попал в лицо голкиперу «Леха», однако Силва получил еще одну возможность и отправил мяч в сетку. Антони Козубал пытался выбить мяч в подкате, но не успел. В телетрансляции также показали повтор эпизода, чтобы оценить, пересек ли мяч линию ворот.

Статистика «Леха»

До матча с «Бенфикой» «Лех» в Лиге Европы проиграл «Кристал Пэлас» и «Байеру» из Леверкузена со счетом 0:4, а с «Сандерлендом» сыграл вничью 1:1. В текущем сезоне команда провела 24 матча и лишь в шести из них сохранила свои ворота сухими — это 25% игр.

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