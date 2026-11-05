Benfica objęła prowadzenie już w szóstej minucie meczu Ligi Europy przeciwko Lechowi Poznań na stadionie Estádio da Luz. Była to dziesiąta bramka stracona przez poznański klub w obecnej edycji turnieju, informuje Interia Sport.

Strata piłki w środku pola

Atak gospodarzy rozpoczął się po tym, jak Agnero stracił piłkę w środkowej strefie. Piłka trafiła do Andreasa Schjelderupa, który wszedł w pole karne i podał wzdłuż bramki. Obrońca Lecha Mateusz Skrzypczak nieznacznie zmienił tor lotu piłki, a bramkarz Mateusz Lis odbił ją lewą ręką przed siebie.

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Piłka znalazła się przy Rafie Silvie. Pierwszy strzał zawodnika Benfiki trafił w twarz bramkarza Lecha, jednak Silva dostał jeszcze jedną okazję i posłał piłkę do siatki. Antoni Kozubal próbował wybić piłkę wślizgiem, ale nie zdążył. W transmisji telewizyjnej pokazano również powtórkę tej sytuacji, aby ocenić, czy piłka przekroczyła linię bramkową.

Statystyki Lecha

Przed meczem z Benficą Lech w Lidze Europy przegrał z Crystal Palace i Bayerem Leverkusen po 0:4, a z Sunderlandem zremisował 1:1. W obecnym sezonie drużyna rozegrała 24 mecze i tylko w sześciu z nich zachowała czyste konto — to 25% spotkań.

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