Naukowcy wezwali władze Ekwadoru do zintensyfikowania walki z nielegalnym wywozem iguan morskich z Wysp Galápagos. Autorzy listu opublikowanego w czasopiśmie Science proponują sprawdzenie systemów wykrywania przemytu na lotniskach, wzmocnienie kontroli nad ich działaniem oraz likwidację sieci nielegalnego handlu, informuje Mongabay.

W sierpniu ekwadorskie władze zatrzymały na lotnisku w Quito Rosjankę, która próbowała wywieźć do Islandii 32 żywe iguany morskie. Zwierzęta związano i umieszczono w ośmiu plastikowych pojemnikach. Odwodnione jaszczurki przekazano do centrum ochrony przyrody w prowincji Pichincha, a około miesiąc później 24 ocalałe iguany wypuszczono na Wyspach Galápagos, skąd prawdopodobnie zostały zabrane.

W maju zatrzymano również trzech obywateli Tajlandii z 12 młodymi iguanami morskimi przeznaczonymi na rynki azjatyckie. Łącznie od początku roku władze skonfiskowały niemal 50 takich zwierząt.

Handel mimo zakazu

Iguana morska Amblyrhynchus cristatus jest gatunkiem zagrożonym i jedyną na świecie jaszczurką, która pływa w oceanie i żywi się glonami morskimi. Nauce znanych jest około 11 jej podgatunków. Prawo Ekwadoru zakazuje wywożenia jakichkolwiek dzikich zwierząt z Wysp Galápagos.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W 2025 roku iguany morskie wpisano do Załącznika I konwencji CITES, który zakazuje ich międzynarodowego handlu komercyjnego. Jednocześnie kolekcjonerzy w Europie i Azji nadal poszukują tych zwierząt jako egzotycznych zwierząt domowych.

Luki w międzynarodowych przepisach

Badania legalnego handlu międzynarodowego, na które powołują się obrońcy przyrody, wzbudziły wątpliwości co do pochodzenia galapagoskich iguan lądowych i morskich sprzedawanych za granicą jako wyhodowane w niewoli. Ekwador nie zgłaszał eksportu żywych endemicznych iguan, jednak Szwajcaria, Uganda, Mali i Japonia wydawały zezwolenia CITES na eksport pojedynczych zwierząt oznaczonych jako rozmnożone w niewoli.

Naukowcy i obrońcy przyrody wzywają państwa-strony CITES do doprecyzowania przepisów, aby uniemożliwić legalizację potomstwa zwierząt nielegalnie zabranych z natury. Według autorów listu przemytnicy mogą angażować lokalnych drobnych rybaków, których dochody maleją z powodu ubóstwa, zmniejszających się zasobów rybnych i presji karteli narkotykowych.

Czytaj nas na