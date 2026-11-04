Około 500 osób zajęło ziemie rdzennych ludów w Amazonii — Mongabay

W brazylijskiej Amazonii około 500 osób wtargnęło na ziemie rdzennych ludów, na których żyje izolowana grupa Igarapé Ipiaçava. Jak informuje Mongabay, zajęcie ziemi nie było spontaniczne: stała za nim skoordynowana kampania polityczna.

Kampania na rzecz zajęcia terytorium

Według ustaleń śledztwa w 2026 roku politycy i ich zwolennicy ułatwiali próby zajęcia tej ziemi. Aby uzasadnić takie działania, powoływali się na nowe prawo stanowe, które portal określa jako wątpliwe.

Chodzi o terytorium Ituna/Itatá, gdzie żyje izolowana grupa rdzennych ludów. Mongabay prześledził związek kampanii politycznej z szerszymi wysiłkami na rzecz otwarcia tego terytorium dla zagospodarowania.

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Rejestracje posiadłości ziemskich

Dziennikarze przeanalizowali setki nielegalnych rejestracji działek ziemi na obszarze Ituna/Itatá. Według ich danych 97% takich rejestracji dokonano jako średnie lub duże posiadłości ziemskie, a nie jako małe działki.

Drobni producenci rolni są często wspominani w wystąpieniach i wpisach w mediach społecznościowych polityków oraz wpływowych przedstawicieli agrobiznesu. Eksperci ostrzegają, że dalsze zajmowanie terytorium może narazić izolowanych rdzennych mieszkańców na ryzyko przemocy, chorób i potencjalnego ludobójstwa.

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