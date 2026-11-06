Chiny i Oman podpisały memorandum o nadzorze nad papierami wartościowymi — ECNS

Chiny i Oman podpisały w Pekinie memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy regulacyjnej w sektorach papierów wartościowych i kontraktów terminowych. Według ECNS dokument podpisano w obecności przywódców obu państw.

Podpisanie w Pekinie

Dokument podpisali przewodniczący Chińskiej Komisji Regulacji Rynku Papierów Wartościowych Wu Qing oraz minister spraw zagranicznych Omanu Said Badr bin Hamad Al-Busaidi. Chiński regulator poinformował, że memorandum zawarto niedawno w Pekinie.

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Współpraca regulatorów

Przedstawiciel Chińskiej Komisji Regulacji Rynku Papierów Wartościowych oświadczył, że porozumienie ma wzmocnić wymianę regulacyjną i współpracę między obiema stronami w sektorach papierów wartościowych i kontraktów terminowych. Jak powiedział, będzie ono również sprzyjać zdrowemu rozwojowi rynków kapitałowych obu krajów.

Komisja nazwała memorandum nowym etapem dwustronnej współpracy w zakresie regulacji rynków papierów wartościowych. Chiński regulator podpisał już dwustronne memoranda o współpracy z organami nadzorczymi w dziedzinie papierów wartościowych i kontraktów terminowych z 68 krajów i regionów. Takie ustalenia tworzą mechanizmy transgranicznej współpracy regulacyjnej i w zakresie egzekwowania prawa.

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