Китай і Оман підписали меморандум про нагляд за цінними паперами — ECNS

Китай і Оман підписали в Пекіні меморандум про взаєморозуміння щодо регуляторної співпраці у сферах цінних паперів і ф’ючерсів. За даними ECNS, підписання документа відбулося у присутності глав двох держав.

Підписання в Пекіні

Документ підписали голова Китайської комісії з регулювання ринку цінних паперів У Цін та міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр бін Хамад Аль-Бусаїді. Китайський регулятор повідомив, що меморандум уклали нещодавно в Пекіні.

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Співпраця регуляторів

Представник Китайської комісії з регулювання ринку цінних паперів заявив, що угода має посилити регуляторний обмін і співпрацю між двома сторонами в секторах цінних паперів та ф’ючерсів. За його словами, вона також сприятиме здоровому розвитку ринків капіталу обох країн.

У комісії назвали меморандум новим етапом двосторонньої взаємодії у сфері регулювання ринків цінних паперів. Китайський регулятор уже підписав двосторонні меморандуми про співпрацю з наглядовими органами у сферах цінних паперів і ф’ючерсів із 68 країнами та регіонами. Такі домовленості створюють механізми транскордонної регуляторної та правоохоронної співпраці.

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