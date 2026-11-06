Китай и Оман подписали меморандум о надзоре за ценными бумагами — ECNS

Китай и Оман подписали в Пекине меморандум о взаимопонимании по регуляторному сотрудничеству в сферах ценных бумаг и фьючерсов. По данным ECNS, документ был подписан в присутствии глав двух государств.

Подписание в Пекине

Документ подписали председатель Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг У Цин и министр иностранных дел Омана Саид Бадр бин Хамад Аль-Бусаиди. Китайский регулятор сообщил, что меморандум был заключен недавно в Пекине.

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Сотрудничество регуляторов

Представитель Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг заявил, что соглашение призвано укрепить регуляторный обмен и сотрудничество между двумя сторонами в секторах ценных бумаг и фьючерсов. По его словам, оно также будет способствовать здоровому развитию рынков капитала обеих стран.

В комиссии назвали меморандум новым этапом двустороннего взаимодействия в сфере регулирования рынков ценных бумаг. Китайский регулятор уже подписал двусторонние меморандумы о сотрудничестве с надзорными органами в сферах ценных бумаг и фьючерсов из 68 стран и регионов. Такие договоренности создают механизмы трансграничного регуляторного и правоохранительного сотрудничества.

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