Obrończyni praw człowieka Imaan Zainab Mazari-Hazir i jej mąż Hadi Ali Chattha złożyli do Sądu Najwyższego w Islamabadzie w Pakistanie apelacje od wyroków sądu antyterrorystycznego w sprawie naruszenia bezpieczeństwa. Zwrócili się także o wstrzymanie wykonania kar i zwolnienie za kaucją na czas rozpatrywania apelacji — podaje Dawn.

29 października sąd antyterrorystyczny w Islamabadzie skazał każdego z nich na 10 lat więzienia w tej sprawie. Sąd wymierzył im również po roku więzienia i grzywny po 50 tys. rupii pakistańskich za utrudnianie funkcjonariuszowi wykonywania obowiązków służbowych. Każdemu z nich wymierzono też dodatkowo po dwa lata więzienia za napaść lub użycie przestępczej siły w celu powstrzymania funkcjonariusza przed wykonywaniem obowiązków.

Argumenty obrony

Adwokaci Faisal Siddiqui, Riasat Ali Azad i Zainab Janjua oświadczyli w apelacjach, że sąd pierwszej instancji nie zapewnił rzetelnego procesu, a postępowanie było niezgodne z prawem i arbitralne. Według nich zarzuty sformułowano bez przekazania wymaganych kopii dokumentów, a zapis o nieprzyznaniu się do winy wprowadzono w imieniu apelujących, choć nie złożyli oni takiego oświadczenia.

Obrona twierdzi także, że część dowodów oskarżenia, w tym zeznania trzech świadków, przeprowadzono bez obecności Mazari-Hazir, Chatthy i ich adwokatów. Apelacje kwestionują również prowadzenie postępowania w więzieniu: prawnicy nazwali je podobnym do tajnego procesu i stwierdzili, że małżeństwu nie umożliwiono właściwego i poufnego kontaktu z obrońcami.

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Zdaniem obrony oskarżenie nie udowodniło celu ani zamiaru wymaganych do zastosowania ustawodawstwa antyterrorystycznego. W apelacji wskazano, że sam sąd opisał incydent jako zwyczajny, a dowody, według prawników, świadczyły o tym, że para zmierzała do sądu, gdy została zatrzymana przy barierze. Apelujący domagają się uchylenia wyroku i uniewinnienia.

Apel organizacji praw człowieka

Osobno 23 międzynarodowe organizacje praw człowieka, w tym Amnesty International, Alliance for Lawyers at Risk, Lawyers for Lawyers i PEN Norway, wezwały władze Pakistanu do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Mazari-Hazir i Chatthy. We wspólnym oświadczeniu organizacje potępiły, jak to ujęły, powszechne nadużywanie systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych przeciwko dwojgu prawnikom.

Wyraziły zaniepokojenie, że ustawodawstwo antyterrorystyczne jest wykorzystywane do ścigania karnego i zastraszania prawników zajmujących się działalnością na rzecz praw człowieka. Organizacje oświadczyły także, że postępowanie w więzieniu Adiala w Rawalpindi nie spełniało standardów rzetelnego procesu: według ich danych oskarżonych przetrzymywano na sali sądowej w konstrukcji przypominającej klatkę, co utrudniało komunikację z obroną.

W oświadczeniu przypomniano, że 17 września Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie 17-letnich wyroków małżeństwa w sprawie dotyczącej wpisów w mediach społecznościowych, po czym zostali oni ponownie zatrzymani. Organizacje wezwały do ponownego przeanalizowania stosowania ustawodawstwa antyterrorystycznego i ustawy PECA wobec prawników, dziennikarzy, obrońców praw człowieka oraz pokojowych krytyków.

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