Около 500 человек заняли земли коренных народов в Амазонии — Mongabay

В бразильской Амазонии около 500 человек вторглись на земли коренных народов, где проживает изолированная группа Игарапе-Ипиасава. Как сообщает Mongabay, этот захват не был стихийным: за ним стояла скоординированная политическая кампания.

Кампания за занятие территории

Согласно данным расследования, в 2026 году политики и их сторонники способствовали попыткам занять эту землю. Для обоснования таких действий они ссылались на новый закон штата, который издание характеризует как сомнительный.

Речь идет о территории Итуна/Итата, где проживает изолированная группа коренных народов. Mongabay проследило связь политической кампании с более широкими усилиями по открытию этой территории для освоения.

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Регистрации земельных владений

Журналисты проанализировали сотни незаконных регистраций земельных участков в пределах Итуна/Итата. По их данным, 97% таких регистраций были оформлены как средние или крупные земельные владения, а не как небольшие участки.

Именно мелкие сельские производители часто упоминаются в выступлениях и публикациях в соцсетях политиков и влиятельных представителей агробизнеса. Эксперты предупреждают, что дальнейшее занятие территории может подвергнуть изолированных коренных жителей риску насилия, болезней и потенциального геноцида.

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