Близько 500 людей зайняли землі корінних народів в Амазонії — Mongabay

У бразильській Амазонії близько 500 людей вторглися на землі корінних народів, де проживає ізольована група Ігарапе Іпіасава. Як повідомляє Mongabay, це захоплення не було стихійним: за ним стояла скоординована політична кампанія.

Кампанія за зайняття території

За даними розслідування, у 2026 році політики та їхні прихильники сприяли спробам зайняти цю землю. Для обґрунтування таких дій вони посилалися на новий закон штату, який видання характеризує як сумнівний.

Йдеться про територію Ітуна/Ітата, де мешкає ізольована група корінних народів. Mongabay простежило зв'язок політичної кампанії з ширшими зусиллями відкрити цю територію для освоєння.

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Реєстрації земельних володінь

Журналісти проаналізували сотні незаконних реєстрацій земельних ділянок у межах Ітуна/Ітата. За їхніми даними, 97% таких реєстрацій були оформлені як середні або великі земельні володіння, а не як невеликі ділянки.

Саме дрібних сільських виробників часто згадують у своїх виступах і дописах у соцмережах політики та впливові представники агробізнесу. Експерти попереджають, що подальше зайняття території може наражати ізольованих корінних жителів на ризик насильства, хвороб і потенційного геноциду.

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