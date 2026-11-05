W Republice Południowej Afryki zakończyło się głosowanie w wyborach do organów samorządu lokalnego. Lokale wyborcze w całym kraju były otwarte od 7:00 do 21:00 czasu lokalnego.

Po zamknięciu lokali ma rozpocząć się liczenie głosów. Częściowe wstępne wyniki mają być ogłaszane w nocy, a oficjalnych pełnych wyników oczekuje się w czwartek lub piątek.

Frekwencja i praca lokali wyborczych

Do udziału w wyborach zarejestrowało się ponad 29 milionów osób, a w całym kraju działało około 23 700 lokali wyborczych. Według wstępnych danych Niezależnej Komisji Wyborczej RPA, do godziny 17:00 głosy oddało około 12 milionów wyborców.

Komisja Wyborcza oświadczyła, że zachęca ją poziom frekwencji, mimo trudności operacyjnych, które występowały w ciągu dnia. Informuje o tym Anadolu Agency.

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Uczestnicy wyborów

W wyborach uczestniczą dziesiątki partii, w tym Afrykański Kongres Narodowy, główna partia opozycyjna Sojusz Demokratyczny, Bojownicy o Wolność Gospodarczą oraz Partia Wolności Inkatha. Partia uMkhonto weSizwe byłego prezydenta Jacoba Zumy po raz pierwszy bierze udział w wyborach lokalnych.

Większość wyborców, których ankietowała agencja, mówiła o pogarszających się usługach komunalnych i pragnieniu zmian. Wśród problemów wymieniali brak czystej wody pitnej, niesprawną kanalizację, przestępczość i handel narkotykami.

Afrykański Kongres Narodowy, który doprowadził Nelsona Mandelę do zwycięstwa w pierwszych demokratycznych wyborach w RPA w 1994 roku, otrzymał w wyborach samorządowych w 2021 roku mniej niż 50% głosów w skali kraju. Po wyborach powszechnych w 2024 roku partia straciła większość parlamentarną i utworzyła rząd jedności narodowej wraz z Sojuszem Demokratycznym i innymi partiami.

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