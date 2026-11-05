W Abaqulusi w RPA dwóch członków Afrykańskiego Kongresu Narodowego odniosło obrażenia i trafiło do szpitala po rzekomym ataku w drodze na głosowanie. Poinformował o tym ANC w prowincji KwaZulu-Natal, podaje TimesLIVE.

Oświadczenie ANC

ANC twierdzi, że zwolennicy Partii Wolności Inkatha rzekomo zaatakowali wyborców partii, którzy zmierzali głosować w okręgu wyborczym Siyaphambili w okręgu nr 4 lokalnej gminy Abaqulusi. Rzecznik ANC w KwaZulu-Natal, Sifiso Sonjica, oświadczył, że dwóch członków partii ucierpiało i zostało hospitalizowanych.

Partia poinformowała, że zawiadomiła policję o incydencie, i wezwała organy ścigania oraz Komisję Wyborczą RPA do interwencji. ANC określił wydarzenie jako przemoc polityczną wobec swoich wyborców i zwrócił się do policji z żądaniem zbadania zgłoszonych ataków.

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Stanowisko policji

Tymczasem rzecznik policji Robert Netshiunda powiedział, że konflikt nie był związany z polityką. Według niego uczestnicy incydentu znali się i byli pod wpływem alkoholu.

Policja poradziła uczestnikom, aby złożyli zawiadomienie, gdy wytrzeźwieją, i poinformowała, że wówczas zarejestruje sprawę do zbadania. Do chwili publikacji nie udało się uzyskać komentarza Partii Wolności Inkatha.

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