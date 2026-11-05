В Аба-Кулуси в ЮАР двое членов Африканского национального конгресса получили травмы и были доставлены в больницу после предполагаемого нападения по дороге на голосование. Об этом заявил АНК в провинции Квазулу-Натал, сообщает TimesLIVE.

Заявление АНК

В АНК утверждают, что сторонники Партии свободы Инката предположительно напали на избирателей партии, направлявшихся голосовать в избирательном районе Сиафамбилени в округе №4 местного муниципалитета Аба-Кулуси. Представитель АНК в Квазулу-Натале Сифисо Сонджика заявил, что двое членов партии пострадали и были госпитализированы.

Партия сообщила, что проинформировала полицию об инциденте, и призвала правоохранительные органы и Избирательную комиссию Южной Африки вмешаться. АНК назвал произошедшее политическим насилием против своих избирателей и обратился к полиции с требованием расследовать заявленные нападения.

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Позиция полиции

В то же время представитель полиции Роберт Нетшиунда заявил, что конфликт не был связан с политикой. По его словам, участники инцидента знали друг друга и находились под воздействием алкоголя.

Полиция посоветовала участникам обратиться с заявлением, когда они протрезвеют, и сообщила, что тогда зарегистрирует дело для расследования. Комментарий Партии свободы Инката на момент публикации получить не удалось.

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