Mężczyzna o nazwisku Chiu na Tajwanie został oskarżony po tym, jak zatrzymano go podczas powrotu z Chin do Kinmenu ze świstakiem i ośmioma żółwiami przymocowanymi do wewnętrznej strony ud. Jak podaje Taipei Times, zarzuty postawiono mu 15 września.

Zwierzęta wykryto podczas kontroli

Funkcjonariusze tajwańskiej Straży Przybrzeżnej zatrzymali Chiu 14 lipca, gdy przypłynął promem z chińskiego Quanzhou. Według urzędu mężczyzna został skontrolowany po otrzymaniu informacji o niedawnych próbach przewożenia przez pasażerów zakazanych przedmiotów.

Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli osiem czarnopiersych żółwi liściastych. Każde zwierzę owinięto elastyczną pończochą i przymocowano do wewnętrznej strony uda mężczyzny. Straż przybrzeżna poinformowała, że żółwie cierpiały z powodu upału i ciasnoty.

Na drugim udzie Chiu znaleziono świstaka w siatkowej torbie. Według straży przybrzeżnej zwierzęciu podano środki uspokajające, aby spało.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Postępowanie i wartość zwierząt

Mężczyznę zatrzymano pod zarzutem naruszenia ustawy o ochronie dzikiej przyrody oraz ustawy o zapobieganiu i kontroli zakaźnych chorób zwierząt, po czym przekazano go prokuratorom.

Śledczy ustalili, że żółwie kupiono w Chinach za około 200 dolarów tajwańskich za sztukę. Według oceny straży przybrzeżnej w przypadku nielegalnego wwiezienia na Tajwan mogły zostać sprzedane na czarnym rynku za 9–30 tys. dolarów tajwańskich za jedno zwierzę.

Urząd zaznaczył również, że żółwie mogły zostać przedstawione jako rzadkie czarnopierśne żółwie liściaste z Riukiu. W takim przypadku ich cena mogła sięgnąć 75 tys. dolarów tajwańskich za osobnika.

Świstak może być agresywny i może być jednym z głównych nosicieli dżumy płucnej, dlatego bez odpowiedniej kwarantanny zwierzę mogło stwarzać ryzyko wybuchu choroby — poinformowała straż przybrzeżna. Wszystkie zwierzęta przekazano do Centrum Kontroli Chorób Zwierząt i Roślin Powiatu Kinmen.

Czytaj nas na