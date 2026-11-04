科学家呼吁厄瓜多尔打击海鬣蜥走私活动——Mongabay

科学家呼吁厄瓜多尔当局加强打击从加拉帕戈斯群岛非法带出海鬣蜥的行为。发表在《科学》杂志上的一封信的作者建议，检查机场的走私侦测系统，加强对其运行的监督，并摧毁非法贸易网络，Mongabay报道。

8月，厄瓜多尔当局在基多机场拘留了一名试图将32只活海鬣蜥带往冰岛的俄罗斯女子。这些动物被捆绑后装入八个塑料容器。脱水的蜥蜴被送往皮钦查省的一个自然保护中心，约一个月后，24只幸存的鬣蜥被放归加拉帕戈斯群岛，它们很可能是从那里被盗走的。

5月，另有三名泰国公民因携带12只准备销往亚洲市场的幼年海鬣蜥而被拘留。今年年初以来，当局共没收了近50只此类动物。

禁令下的贸易

海鬣蜥Amblyrhynchus cristatus是一个受威胁物种，也是世界上唯一会在海洋中游泳并以海藻为食的蜥蜴。科学界已知其约有11个亚种。厄瓜多尔法律禁止将任何野生动物带离加拉帕戈斯群岛。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2025年，海鬣蜥被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录I，该附录禁止其国际商业贸易。与此同时，欧洲和亚洲的收藏家仍在寻找这些动物作为异域宠物。

国际规则中的漏洞

自然保护人士援引的合法国际贸易研究，对作为人工繁殖动物在国外出售的加拉帕戈斯陆鬣蜥和海鬣蜥的来源提出了疑问。厄瓜多尔没有申报出口活体特有鬣蜥，但瑞士、乌干达、马里和日本曾签发CITES许可证，允许出口个别标注为人工繁殖的动物。

科学家和自然保护人士呼吁CITES缔约方澄清规则，以防止非法从野外捕获的动物后代被合法化。信件作者估计，走私者可能会招募当地小规模渔民；这些渔民的收入因贫困、鱼类资源减少以及贩毒集团的压力而下降。

关注我们在