W Arabii Saudyjskiej Koalicja na rzecz Przywrócenia Legalności w Jemenie poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu trzech dronów. Według jej danych jeden z nich zniszczono w Regionie Południowym kraju, a po jednym w Regionie Wschodnim i Regionie Mekki.

Oświadczenie rzecznika koalicji

Oficjalny rzecznik koalicji, generał major Turki al-Maliki, przekazał, że dron wystrzelony w kierunku Regionu Południowego został przechwycony i zniszczony. Oświadczył, że aparat został wystrzelony przez ugrupowanie Huti, które rzecznik koalicji nazwał terrorystycznym.

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Ostrzeżenie dla Rijadu

Saudyjska obrona cywilna poinformowała również rano 4 listopada, że zagrożenie dla Regionu Rijadu minęło. Wcześniej w ramach standardowych procedur powiadamiania o zagrożeniu uruchomiono system wczesnego ostrzegania alarmowego.

O przechwyceniu trzech dronów informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na oświadczenia rzecznika koalicji i saudyjskiej obrony cywilnej.

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