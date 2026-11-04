W gminie Gaur w Nepalu 28-letni Rakesh Yadav doznał ciężkich obrażeń w wyniku strzelaniny, którą wieczorem 3 listopada przeprowadziła niezidentyfikowana grupa. Do ataku doszło około godziny 21:15 w pobliżu zbiornika na wodę w rejonie Gadhawa Tol, w okręgu nr 4 gminy Gaur, informuje Kathmandu Post.

Sześć ran postrzałowych

Według policji okręgowej w Rautahat Yadav odniósł sześć ran postrzałowych: trzy w plecy, jedną w górną część prawej ręki oraz dwie w nogi. Na miejscu ataku funkcjonariusze znaleźli trzy puste łuski po pociskach z pistoletu.

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Poszkodowanego przewieziono do szpitala

Rannego początkowo przewieziono do Szpitala Prowincjonalnego w Gaur. Następnie został przeniesiony do szpitala Nepal Mediciti Vayodha w Birgunj na dalsze leczenie. Według policji stan Yadava jest krytyczny.

Tożsamość napastników i motyw strzelaniny nie zostały jeszcze ustalone. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.

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