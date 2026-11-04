У Непалі чоловіка поранили шістьма кулями — Kathmandu Post

У муніципалітеті Гаур у Непалі 28-річний Ракеш Ядав зазнав тяжких поранень унаслідок стрілянини, яку ввечері 3 листопада відкрила невідома група. Напад стався близько 21:15 біля водонапірної ємності в районі Гадхава-Тол, у четвертому окрузі муніципалітету Гаур, повідомляє Kathmandu Post.

Шість вогнепальних поранень

За даними окружної поліції Раутахату, Ядав дістав шість кульових поранень: три — у спину, одне — у праву верхню частину руки та два — у ноги. На місці нападу правоохоронці знайшли три порожні гільзи від пістолета.

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Потерпілого доправили до лікарні

Спочатку пораненого доправили до Провінційної лікарні в Гаурі. Згодом його перевели до лікарні Nepal Mediciti Vayodha у Бірганджі для подальшого лікування. За інформацією поліції, стан Ядава критичний.

Особи нападників і мотив стрілянини поки не встановлені. Поліція розслідує інцидент.

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