В Непале мужчину ранили шестью пулями — Kathmandu Post
В муниципалитете Гаур в Непале 28-летний Ракеш Ядав получил тяжёлые ранения в результате стрельбы, которую вечером 3 ноября открыла неустановленная группа. Нападение произошло около 21:15 возле водонапорной ёмкости в районе Гадхава-Тол, в четвёртом округе муниципалитета Гаур, сообщает Kathmandu Post.
Шесть огнестрельных ранений
По данным окружной полиции Раутахата, Ядав получил шесть огнестрельных ранений: три — в спину, одно — в верхнюю часть правой руки и два — в ноги. На месте нападения правоохранители нашли три пустые гильзы от пистолета.
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Пострадавшего доставили в больницу
Раненого сначала доставили в Провинциальную больницу в Гауре. Позже его перевели в больницу Nepal Mediciti Vayodha в Биргандже для дальнейшего лечения. По информации полиции, состояние Ядава критическое.
Личности нападавших и мотив стрельбы пока не установлены. Полиция расследует инцидент.