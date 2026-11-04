В муниципалитете Гаур в Непале 28-летний Ракеш Ядав получил тяжёлые ранения в результате стрельбы, которую вечером 3 ноября открыла неустановленная группа. Нападение произошло около 21:15 возле водонапорной ёмкости в районе Гадхава-Тол, в четвёртом округе муниципалитета Гаур, сообщает Kathmandu Post.

Шесть огнестрельных ранений

По данным окружной полиции Раутахата, Ядав получил шесть огнестрельных ранений: три — в спину, одно — в верхнюю часть правой руки и два — в ноги. На месте нападения правоохранители нашли три пустые гильзы от пистолета.

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Пострадавшего доставили в больницу

Раненого сначала доставили в Провинциальную больницу в Гауре. Позже его перевели в больницу Nepal Mediciti Vayodha в Биргандже для дальнейшего лечения. По информации полиции, состояние Ядава критическое.

Личности нападавших и мотив стрельбы пока не установлены. Полиция расследует инцидент.

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