Parlament Singapuru ma w środę, 4 listopada, omówić proponowane zmiany w ustawie o transgranicznym zanieczyszczeniu mgłą. Minister zrównoważonego rozwoju i środowiska Grace Fu ma wkrótce przedstawić parlamentowi projekt ustawy o zmianie przepisów.

Cel poprawek

Jak informuje Channel NewsAsia, Fu wcześniej oświadczyła, że Singapur dąży do wzmocnienia obowiązujących przepisów związanych z mgłą, w tym tej ustawy. Według niej zmiany mają usunąć luki w egzekwowaniu prawa, wzmocnić odpowiedzialność przedsiębiorstw oraz rozszerzyć możliwości kraju w zakresie badania przypadków transgranicznej mgły.

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Zdecydowane działania

Minister zaznaczyła również, że wzmocnienie przepisów powinno umożliwić Singapurowi podjęcie zdecydowanych działań przeciwko osobom uznawanym za odpowiedzialne za transgraniczną mgłę.

Channel NewsAsia prowadzi relację na żywo z debaty parlamentarnej dotyczącej projektu ustawy.

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