Парламент Сингапура в среду, 4 ноября, должен обсудить предложенные изменения в Закон о трансграничном загрязнении дымкой. Министр устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу должна вскоре представить парламенту законопроект о внесении поправок.

Цель поправок

Как сообщает Channel NewsAsia, ранее Фу заявляла, что Сингапур стремится усилить действующее законодательство, связанное с дымкой, включая этот закон. По ее словам, изменения должны устранить пробелы в правоприменении, усилить ответственность компаний и расширить возможности страны расследовать случаи трансграничной дымки.

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Решительные меры

Министр также отмечала, что усиление законодательства должно позволить Сингапуру принимать решительные меры против тех, кого считают ответственными за трансграничную дымку.

Channel NewsAsia ведет прямое освещение парламентских дебатов по законопроекту.

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