В израильском Ган-Явне начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир встретился со студентами ультраортодоксальной ешивы и заявил, что ЦАХАЛ стремится обеспечить им возможность служить, сохраняя религиозный образ жизни и убеждения. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Служба без изменения идентичности

Замир подчеркнул, что армия не намерена менять идентичность харедим. По его словам, цель заключается в том, чтобы молодые ультраортодоксальные мужчины приходили в армию харедим и завершали службу, оставаясь харедим. Он назвал это личным обязательством и обязательством военных.

Во встрече также участвовали генеральный директор организации «Нецах Йегуда» Йосси Леви, руководитель ешив «Дерех Хаим» раввин Карми Гросс и военные командиры. Начальник Генштаба отметил, что изучение Торы, подготовка к жизни и участие в защите государства являются взаимодополняющими ценностями.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Потребность в новобранцах

Замир заявил, что расширение круга военнослужащих необходимо с учетом вызовов безопасности, с которыми сталкивается ЦАХАЛ. Он сказал, что события 7 октября продемонстрировали необходимость увеличивать численность армии и поддерживать ее готовность к выполнению различных задач.

По словам Замира, ответственность за интеграцию харедим не ограничивается созданием специальных форматов службы. Она также предполагает учет потребностей ультраортодоксальных военнослужащих, уважение к их убеждениям и подготовку командиров, способных руководить ими чутко и профессионально.

Он также упомянул многолетний план развития ЦАХАЛ «Хошен», который охватывает 12 ключевых направлений развития военной силы и связан с символикой 12 колен Израиля.

Читай нас в