Замір заявив, що ЦАХАЛ не прагне змінювати ідентичність харедім — Jerusalem Post

В ізраїльському Ган-Явне начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір зустрівся зі студентами ультраортодоксальної єшиви та заявив, що ЦАХАЛ прагне забезпечити їм можливість служити, зберігаючи релігійний спосіб життя і переконання. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Служба без зміни ідентичності

Замір наголосив, що армія не має наміру змінювати ідентичність харедім. За його словами, мета полягає в тому, щоб молоді ультраортодоксальні чоловіки приходили до війська харедім і завершували службу, залишаючись харедім. Він назвав це особистим зобов’язанням і зобов’язанням військових.

У зустрічі також брали участь генеральний директор організації «Нетцах Єгуда» Йоссі Леві, керівник єшив «Дерех Хаїм» рабин Кармі Гросс та військові командири. Начальник Генштабу зазначив, що поєднання вивчення Тори, підготовки до життя та участі в обороні держави є взаємодоповнювальними цінностями.

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Потреба у новобранцях

Замір заявив, що розширення кола військовослужбовців необхідне з огляду на безпекові виклики, з якими стикається ЦАХАЛ. Він сказав, що події 7 жовтня продемонстрували потребу збільшувати чисельність армії та підтримувати її готовність до виконання різних завдань.

За словами Заміра, відповідальність за інтеграцію харедім не обмежується створенням спеціальних форматів служби. Вона також передбачає врахування потреб ультраортодоксальних військових, повагу до їхніх переконань і підготовку командирів, здатних керувати ними чутливо та професійно.

Він також згадав багаторічний план розвитку ЦАХАЛ «Хошен», який охоплює 12 ключових напрямів розвитку військової сили та пов’язаний із символікою 12 колін Ізраїлю.

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