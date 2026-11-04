在以色列甘亚夫内，以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔会见了一所超正统派犹太学院的学生，并表示，以军希望让他们能够在保留宗教生活方式和信仰的同时服役。据《耶路撒冷邮报》报道。

不改变身份认同的服役

扎米尔强调，军队无意改变哈雷迪人的身份认同。他表示，目标是让年轻的超正统派男性以哈雷迪人的身份入伍，并在服役结束后仍保持哈雷迪人的身份。他称这是个人承诺，也是军方的承诺。

参加会面的还有“内察赫·耶胡达”组织总干事约西·莱维、“德雷赫·哈伊姆”犹太学院负责人卡尔米·格罗斯拉比以及军方指挥官。总参谋长指出，研习《托拉》、为生活做准备以及参与保卫国家是相互补充的价值观。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对新兵的需求

扎米尔表示，鉴于以军面临的安全挑战，扩大军人队伍是必要的。他说，10月7日的事件表明，有必要扩大军队规模，并保持其执行各种任务的战备状态。

扎米尔表示，整合哈雷迪人的责任并不局限于建立特殊的服役模式。它还包括考虑超正统派军人的需求、尊重他们的信仰，以及培训能够以敏感且专业的方式领导他们的指挥官。

他还提到了以军的长期发展计划“霍申”，该计划涵盖军事力量发展的12个关键方向，并与以色列12支派的象征意义相关。

关注我们在