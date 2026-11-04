W izraelskim Gan Jawne szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Ejal Zamir spotkał się ze studentami ultraortodoksyjnej jesziwy i oświadczył, że IDF dąży do umożliwienia im służby przy zachowaniu religijnego stylu życia i przekonań. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Służba bez zmiany tożsamości

Zamir podkreślił, że armia nie zamierza zmieniać tożsamości charedim. Jak powiedział, celem jest, aby młodzi ultraortodoksyjni mężczyźni wstępowali do wojska jako charedim i kończyli służbę, pozostając charedim. Nazwał to osobistym zobowiązaniem oraz zobowiązaniem wojska.

W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor generalny organizacji Netzach Jehuda Jossi Lewi, rabin Karmi Gross, kierownik jesziw Derech Chaim, oraz dowódcy wojskowi. Szef sztabu zaznaczył, że studiowanie Tory, przygotowanie do życia i udział w obronie państwa są wzajemnie uzupełniającymi się wartościami.

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Potrzeba rekrutów

Zamir oświadczył, że rozszerzenie grona żołnierzy jest konieczne ze względu na wyzwania bezpieczeństwa, przed którymi stoi IDF. Powiedział, że wydarzenia z 7 października pokazały potrzebę zwiększenia liczebności armii i utrzymania jej gotowości do wykonywania różnych zadań.

Według Zamira odpowiedzialność za integrację charedim nie ogranicza się do tworzenia specjalnych form służby. Obejmuje ona również uwzględnianie potrzeb ultraortodoksyjnych wojskowych, poszanowanie ich przekonań oraz szkolenie dowódców zdolnych do kierowania nimi w sposób wrażliwy i profesjonalny.

Wspomniał także o wieloletnim planie rozwoju IDF „Hosen”, który obejmuje 12 kluczowych kierunków rozwoju siły wojskowej i jest związany z symboliką 12 plemion Izraela.

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