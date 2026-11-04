Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал быстро нарастить надводные и подводные боевые возможности флота во время посещения судостроительной верфи в Нампхо. Как сообщает Anadolu Agency, он осмотрел новый военный корабль, строящийся на верфи, а также ознакомился с ее модернизацией.

Инспекция верфи в Нампхо

По данным государственного Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын заявил, что усиление морских сил является важным требованием времени для защиты национального суверенитета на море в условиях различных угроз. Он также сказал, что геополитическая ситуация и враждебные действия противников в регионе подтверждают необходимость в самом современном и мощном военном корабле.

Северокорейские СМИ не раскрыли технические характеристики судна. Вместе с тем они заявили, что корабль спроектирован для выполнения сложных оперативных задач с учетом современных способов ведения войны.

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Заявление Ким Ё Чжон о США

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 4 ноября заявила, что диалог с Соединенными Штатами остается одним из вариантов для мира, однако не обязательно отвечает интересам Пхеньяна. Она связала пересмотр отношения КНДР к Вашингтону с тем, что назвала враждебными сигналами США.

Ким Ё Чжон также отвергла выводы ФБР о причастности Пхеньяна к хищению более 6 млрд долларов в криптовалюте с биржи Binance. Она заявила, что отказ США от враждебной политики является предпосылкой для решения проблем, и предупредила о более сильном ответе КНДР на то, что Пхеньян считает американской враждебностью.

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