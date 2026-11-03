We wtorek, 3 listopada, w Iranie zaprezentowano duży billboard z groźbą zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa. Ustawiono go na ruchliwym placu Enghelab w Teheranie. W stolicy Iranu umieszczono również banery o podobnej treści.

Napis na billboardzie

Na billboardzie po angielsku napisano: „We will kill Trump”. Na wizerunku prezydenta USA pokazano za kratami, z opuszczoną głową.

Konstrukcja górowała nad placem Enghelab, który źródło określa jako jeden z najbardziej ruchliwych w Teheranie. Billboard i banery zawierały obietnicę zabicia prezydenta USA.

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Retoryka w stolicy Iranu

Jak podaje The Hindu, powołując się na AFP, pojawienie się takich konstrukcji wyniosło oficjalną retorykę prezentowaną w stolicy Iranu na nowy poziom.

Na zdjęciu AFP opublikowanym wraz z materiałem Irańczycy machają flagami przed antyamerykańskim i antyizraelskim billboardem podczas wiecu na placu Enghelab w Teheranie.

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