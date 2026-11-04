В районе городка Белла-Кула в канадской провинции Британская Колумбия во время поисков двух женщин нашли тело одной из них. Власти предполагают, что к инциденту мог быть причастен медведь гризли, а 19-летнюю дочь погибшей до сих пор разыскивают, сообщает Der Spiegel.

Поиски в районе Белла-Кулы

Погибшая — Дженни Б., которая отправилась в поход вместе со своей 19-летней дочерью. Точные обстоятельства происшествия пока не установлены.

Представитель коренного народа нуксалк Сэмюэл Шунер заявил, что община понимает, какую травму это событие наносит семье погибшей, семьям жертв прошлогоднего инцидента и местному сообществу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Белла-Кула расположена примерно в 700 километрах к северо-западу от Ванкувера. Местность с озерами и горами популярна среди любителей активного отдыха, а в окружающих лесах обитают гризли.

Нападение на школу в 2025 году

В ноябре 2025 года гризли напал на группу учеников начальной школы в Белла-Куле. По данным спасательных служб, несколько человек получили тяжелые ранения, двое из них находились в критическом состоянии. Медведя тогда не удалось найти, несмотря на масштабные поиски.

По оценкам, в Британской Колумбии обитают около 16 тысяч гризли.

Читай нас в