В Канаде во время поисков нашли тело женщины, власти подозревают нападение гризли — Der Spiegel
В районе городка Белла-Кула в канадской провинции Британская Колумбия во время поисков двух женщин нашли тело одной из них. Власти предполагают, что к инциденту мог быть причастен медведь гризли, а 19-летнюю дочь погибшей до сих пор разыскивают, сообщает Der Spiegel.
Поиски в районе Белла-Кулы
Погибшая — Дженни Б., которая отправилась в поход вместе со своей 19-летней дочерью. Точные обстоятельства происшествия пока не установлены.
Представитель коренного народа нуксалк Сэмюэл Шунер заявил, что община понимает, какую травму это событие наносит семье погибшей, семьям жертв прошлогоднего инцидента и местному сообществу.
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Белла-Кула расположена примерно в 700 километрах к северо-западу от Ванкувера. Местность с озерами и горами популярна среди любителей активного отдыха, а в окружающих лесах обитают гризли.
Нападение на школу в 2025 году
В ноябре 2025 года гризли напал на группу учеников начальной школы в Белла-Куле. По данным спасательных служб, несколько человек получили тяжелые ранения, двое из них находились в критическом состоянии. Медведя тогда не удалось найти, несмотря на масштабные поиски.
По оценкам, в Британской Колумбии обитают около 16 тысяч гризли.