W rejonie miejscowości Bella Coola w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska podczas poszukiwań dwóch kobiet znaleziono ciało jednej z nich. Władze przypuszczają, że do incydentu mógł być zamieszany niedźwiedź grizzly, a 19-letnia córka zmarłej jest nadal poszukiwana, informuje Der Spiegel.

Poszukiwania w rejonie Bella Coola

Zmarłą jest Jenny B., która wybrała się na wędrówkę ze swoją 19-letnią córką. Dokładne okoliczności zdarzenia nie zostały jeszcze ustalone.

Samuel Schooner, przedstawiciel rdzennego ludu Nuxalk, oświadczył, że społeczność rozumie, jaką traumę to wydarzenie powoduje dla rodziny zmarłej, rodzin ofiar ubiegłorocznego incydentu oraz lokalnej społeczności.

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Bella Coola leży około 700 kilometrów na północny zachód od Vancouver. Okolica z jeziorami i górami jest popularna wśród miłośników aktywnego wypoczynku, a w okolicznych lasach żyją grizzly.

Atak na szkołę w 2025 roku

W listopadzie 2025 roku grizzly zaatakował grupę uczniów szkoły podstawowej w Bella Coola. Według służb ratunkowych kilka osób doznało ciężkich obrażeń, z których dwie były w stanie krytycznym. Niedźwiedzia nie udało się wtedy znaleźć mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań.

Szacuje się, że w Kolumbii Brytyjskiej żyje około 16 tysięcy grizzly.

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