Sąd Najwyższy Chile orzekł, że kot o imieniu Perseo ma pozostać pod opieką byłej partnerki jego współwłaściciela. Sędziowie uznali, że comiesięczne przewożenie zwierzęcia między dwiema osobami po ich rozstaniu byłoby dla niego nie do przyjęcia.

Dobro zwierzęcia ma priorytet

Jak informuje Der Spiegel, pięciu sędziów najwyższej instancji jednomyślnie uznało kota za istotę czującą. Zaznaczyli, że jego dobro musi przeważać nad interesami i prawami właścicieli.

Chilijski kodeks cywilny traktuje zwierzęta jako ruchomości w ramach prawa współwłasności. Sąd w tej sprawie postawił jednak ochronę kota ponad kwestią współwłasności. Lokalne media nazwały orzeczenie bezprecedensowym dla ochrony zwierząt.

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Spór po rozstaniu pary

Według publikacji była para kupiła Perseo w 2021 roku. Po rozstaniu mężczyzna zakwestionował wyłączną opiekę kobiety nad zwierzęciem i zażądał naprzemiennej opieki nad kotem.

Sąd pierwszej instancji poparł mężczyznę i ustanowił wspólną opiekę: kot miał być przekazywany co miesiąc, a spotkania, według mediów, planowano organizować na posterunku policji. Kobieta odwołała się od tej decyzji i wygrała apelację w sądzie w Valdivii. Sąd Najwyższy utrzymał ten wyrok, wskazując również na wysoki poziom konfliktu między stronami, który nie pozwoliłby zapewnić kotu dobrostanu przy wspólnej opiece.

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