Prezydent Egiptu Abdel Fattah as-Sisi w Kairze wezwał Stany Zjednoczone i Iran do wykazania elastyczności w celu osiągnięcia porozumienia. Ostrzegł, że wznowienie działań wojennych może wciągnąć region w szerszy konflikt o katastrofalnych skutkach.

Wezwanie do dialogu

Na wspólnej konferencji prasowej z prezydent Słowenii Natašą Pirc Musar as-Sisi oświadczył, że porozumienie musi uwzględniać główne żądania i obawy obu stron. Egipski przywódca wezwał Waszyngton i Teheran do prowadzenia dialogu, zanim będzie za późno, ponieważ nowe operacje wojskowe, jak powiedział, będą miały poważne konsekwencje humanitarne i gospodarcze dla regionu oraz poza jego granicami.

Jak informuje Anadolu Agency, as-Sisi nazwał prezydenta USA Donalda Trumpa człowiekiem pokoju i wyraził przekonanie, że poprze on mediatorów w osiągnięciu porozumienia. Oświadczył również, że Egipt będzie współpracował z partnerami regionalnymi i międzynarodowymi na rzecz zmniejszenia napięć i pokojowego uregulowania.

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Mediacja Kataru

As-Sisi odrzucił również wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej i innych państw Zatoki Perskiej, potwierdzając solidarność Kairu z nimi. Oświadczenie padło w kontekście mediacji Kataru między Waszyngtonem a Teheranem w sprawie napięć wokół amerykańskiej blokady morskiej i bezpieczeństwa w Cieśninie Ormuz.

Iran oświadczył w poniedziałek, że nadal wymienia wiadomości ze Stanami Zjednoczonymi za pośrednictwem mediatorów, a otwarcie cieśniny zależy od zaprzestania przez Waszyngton blokady. Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran 28 lutego, po czym Teheran uderzył na Izrael i amerykańskie obiekty w regionie. W kwietniu osiągnięto porozumienie o zawieszeniu broni.

18 czerwca Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum w sprawie wolności żeglugi w Cieśninie Ormuz, jednak jego realizacja została wstrzymana z powodu rozbieżności dotyczących bezpieczeństwa w cieśninie.

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