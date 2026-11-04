埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西在开罗呼吁美国和伊朗展现灵活性，以达成协议。他警告说，战事重启可能将该地区卷入一场后果灾难性的更广泛冲突。

呼吁对话

在与斯洛文尼亚总统娜塔莎·皮尔茨·穆萨尔举行的联合新闻发布会上，塞西表示，协议必须考虑双方的主要诉求和关切。这位埃及领导人呼吁华盛顿和德黑兰在为时已晚之前开展对话，因为他表示，新的军事行动将给该地区及其以外带来严重的人道主义和经济后果。

据阿纳多卢通讯社报道，塞西称美国总统唐纳德·特朗普为和平人士，并表示相信他将支持调解人促成协议。他还表示，埃及将与地区和国际伙伴合作，以缓和紧张局势并实现和平解决。

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卡塔尔斡旋

塞西还拒绝接受任何针对沙特阿拉伯和其他波斯湾国家安全的威胁，重申开罗与这些国家团结一致。这一表态是在卡塔尔就美国海上封锁和霍尔木兹海峡安全问题引发的紧张局势，在华盛顿和德黑兰之间进行斡旋的背景下作出的。

伊朗周一表示，仍在通过调解人与美国交换信息，而海峡开放取决于华盛顿停止封锁。美国和以色列于2月28日开始对伊朗发动袭击，随后德黑兰打击了以色列和该地区的美国设施。4月达成了停火协议。

美国和伊朗于6月18日签署了关于霍尔木兹海峡航行自由的备忘录，但其实施因双方在海峡安全问题上的分歧而停滞。

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