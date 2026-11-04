巴基斯坦政府已向反对派提出建议，邀请其向议会选举改革委员会派遣代表。联邦议会事务部长塔里克·法扎尔·乔杜里要求PTI在国民议会的首席组织人阿米尔·多加尔提交反对派议员候选人名单，《黎明报》报道。

拟议中的议会委员会将致力于使选举程序公平、透明，并为各方所接受。乔杜里表示，这项倡议属于国民议会议长萨达尔·阿亚兹·萨迪克，而非执政联盟成员巴基斯坦人民党（PPP）。

反对派立场

阿米尔·多加尔证实，他接到了部长的电话。他表示，反对派将在一次会议上讨论这一邀请，决定将由国民议会反对党领袖马哈茂德·汗·阿查克扎伊宣布。

这名PTI代表称，在当前情况下参与该委员会很困难。他提到开伯尔-普什图省实施紧急状态和总督统治、该省首席部长可能被拘留，以及十多名PTI领导人被捕。多加尔还称，PTI的授权据称在最近一次大选中被窃取，并要求政府和反对派在委员会中拥有平等代表权。

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与此同时，PTI临时主席巴里斯特·戈哈尔·阿里·汗告诉记者，如果对话真诚进行，反对派不会反对成立该委员会。

席位分配与委员任命

根据拟议公式，国民议会每16名议员可在委员会中获得一个席位。乔杜里表示，执政的巴基斯坦穆斯林联盟—谢里夫派（PML-N）将有9名代表，PPP将有5名，统一民族运动—巴基斯坦（MQM-P）将有1名。PML-N计划从其配额中向较小盟友各分配一个席位，其中包括俾路支斯坦人民党和巴基斯坦穆斯林联盟—齐亚派。

乔杜里敦促反对派参与工作，并指出该委员会可以成为就任命新任首席选举委员进行磋商的平台。PPP代表纳维德·卡马尔将这一任命延迟的责任归咎于反对派。他表示，现任选举委员会主席锡坎达尔·苏丹·拉贾将继续留任，直至根据宪法第26项修正案任命继任者。

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