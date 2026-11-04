Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в Каире призвал Соединенные Штаты и Иран проявить гибкость для достижения договоренности. Он предупредил, что возобновление боевых действий может втянуть регион в более широкий конфликт с катастрофическими последствиями.

Призыв к диалогу

На совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар ас-Сиси заявил, что соглашение должно учитывать главные требования и опасения обеих сторон. Египетский лидер призвал Вашингтон и Тегеран вести диалог, прежде чем станет слишком поздно, поскольку новые военные операции, по его словам, будут иметь тяжелые гуманитарные и экономические последствия для региона и за его пределами.

Как сообщает Anadolu Agency, ас-Сиси назвал президента США Дональда Трампа человеком мира и выразил уверенность, что тот поддержит посредников в достижении договоренности. Он также заявил, что Египет будет сотрудничать с региональными и международными партнерами для снижения напряженности и мирного урегулирования.

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Посредничество Катара

Ас-Сиси также отверг любые угрозы безопасности Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, подтвердив солидарность Каира с ними. Заявление прозвучало на фоне посредничества Катара между Вашингтоном и Тегераном из-за напряженности вокруг морской блокады США и безопасности в Ормузском проливе.

Иран в понедельник заявил, что продолжает обмениваться сообщениями с США через посредников, а открытие пролива зависит от прекращения Вашингтоном блокады. США и Израиль начали атаки против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран нанес удары по Израилю и американским объектам в регионе. В апреле было достигнуто соглашение о прекращении огня.

США и Иран 18 июня подписали меморандум о свободе судоходства в Ормузском проливе, однако его реализация остановилась из-за разногласий относительно безопасности в проливе.

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