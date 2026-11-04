Federalny sąd w Brazylii 23 października wydał pilne zarządzenie o rozmieszczeniu federalnych sił bezpieczeństwa na rdzennym terytorium Apyterewa w stanie Pará. Decyzję podjęto po pojawieniu się nowych dowodów, że setki byłych nierdzennych mieszkańców mogły przygotowywać się do ponownej inwazji 25 października — w dniu drugiej tury wyborów prezydenckich, informuje Mongabay.

Groźby wobec ludu Parakanã

Sąd zareagował na pilny wniosek Federalnej Prokuratury Brazylii, która udokumentowała groźby przemocy z użyciem broni wobec ludu Parakanã mieszkającego w Apyterewa. Zgodnie z materiałami sprawy 12 października mężczyzna z ludu Parakanã otrzymał na WhatsAppie 10 wiadomości głosowych z ostrzeżeniami o planowanej inwazji.

Autorzy części wiadomości twierdzili, że do inwazji przygotowuje się od 100 do 300 osób. Według nich kupowali oni plandeki i narzędzia, aby odbudować osiedla na tym terytorium. W wiadomościach wzywano także rdzennych mieszkańców do wyjazdu i wspominano o możliwej strzelaninie.

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Twierdzenia o wsparciu politycznym

W materiałach sprawy wskazano, że potencjalni uczestnicy inwazji mogli liczyć na wsparcie polityczne po wyborach. Federalny prokurator Márcio de Figueiredo Machado Araújo powiedział Mongabay, że takie twierdzenia odzwierciedlają stosunek części opozycji politycznej do ludów rdzennych i demarkacji ich ziem.

Rdzenne terytorium Apyterewa od wielu lat doświadcza inwazji. Od stycznia 2019 roku do września 2022 roku wykarczowano tam 30 347 hektarów ziemi pod nielegalną wycinkę lasów i hodowlę bydła. Po objęciu urzędu prezydenta przez Luiza Inácia Lulę da Silvę w 2023 roku organy federalne przeprowadziły operację usunięcia nierdzennych najeźdźców z tego terytorium. Według prokuratora po niedawnym rozmieszczeniu sił bezpieczeństwa nie doszło do nowych inwazji na Apyterewa.

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