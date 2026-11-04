Федеральный суд Бразилии 23 октября издал срочное распоряжение о развертывании федеральных сил безопасности на территории коренного народа Апитереве в штате Пара. Решение приняли после появления новых доказательств того, что сотни бывших некоренных жителей могли готовиться к повторному вторжению 25 октября — в день второго тура президентских выборов, сообщает Mongabay.

Угрозы народу паракана

Суд отреагировал на срочное обращение Федеральной прокуратуры Бразилии, которая задокументировала угрозы вооруженного насилия в адрес народа паракана, проживающего в Апитереве. Согласно материалам дела, 12 октября мужчина из народа паракана получил в WhatsApp 10 голосовых сообщений с предупреждениями о планируемом вторжении.

Авторы части сообщений утверждали, что к вторжению готовятся от 100 до 300 человек. По их словам, они покупали брезент и инструменты, чтобы восстановить поселения на этой территории. В сообщениях также призывали коренных жителей уехать и упоминали возможную стрельбу.

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Утверждения о политической поддержке

В материалах дела говорилось, что потенциальные участники вторжения могли рассчитывать на политическую поддержку после выборов. Федеральный прокурор Марсиу де Фигейреду Машаду Араужу заявил Mongabay, что такие утверждения отражают отношение части политической оппозиции к коренным народам и демаркации их земель.

Территория коренного народа Апитерева подвергалась вторжениям на протяжении многих лет. С января 2019 года по сентябрь 2022 года там расчистили 30 347 гектаров земель для незаконной вырубки леса и разведения скота. После вступления Луиса Инасиу Лулы да Силвы в должность президента в 2023 году федеральные органы провели операцию по выдворению некоренных захватчиков территории. По словам прокурора, после недавнего развертывания сил безопасности новых вторжений в Апитереву не произошло.

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